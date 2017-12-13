Петербургский метрополитен выпустил ролик "Мы соединяем", посвященный парам, познакомившимся в метро

Петербургский метрополитен подготовил видеоролик в День влюбленных.

Петербургский метрополитен опубликовал видеоролик в День всех влюбленных, посвященный парам, познакомившимся в подземке Северной толицы. Название романтичного видео - "Мы соединяем".

Как рассказывают сотрудники метрополитена, ролик относится к тем, кто верит и надеется встретить свою вторую половинку. На кадрах видеозаписи пары рассказывают о том, как они познакомились.

По данным статистики, в Санкт-Петербурге каждый год становятся более 172 пар, которые встретили друг друга в метро.

Отметим, что недавно в Telegram-канале петербургского метро запустили сервис для того, чтобы помочь тем, кто не успел или постеснялся познакомиться. Похожий сервис есть и в социальной сети во "Вконтакте".

Видео: Петербургский метрополитен