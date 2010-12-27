Трое националистов в метро избили нунчаками приезжих

В отношении троих молодых националистов возбуждено уголовное дело за вооруженное нападение на людей "несловянской" внешности в петербургском метрополитене.

10 декабря были задержаны двое петербуржцев, которые напали с ножом на мигрантов в метро под лозунгом "вагон для русских". Еще один несовершеннолетний соучастник разыскивается полицией, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Первое нападение произошло 9 декабря на станции "Технологический институт". Трое хулиганов ворвались в вагон и схватили пассажира "неславянской" внешности. Подростки избили мужчину и выкинули на платформу с криками: "Вагон для белых".

В этот же день на перегоне до станции "Балтийская" участники неформального молодежного движения "Straight edge" напали на мигранта. В результате драки пострадали трое: пассажир с не "той" внешностью и двое мужчин, пытавшиеся его защитить. Отмечается, что неформалы были вооружены ножом и нунчаками.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Центр "Э" ГУ МВД по городу и области задержали двоих злоумышленников в возрасте 18 и 21 года. Третий 16-летний школьник находится в розыске.

Движение "Прямая грань" сформировалось в начале 90-х годов. Со временем в ней появились несвойственные ей элементы, а точнее насилие, как метод пропаганды своих взглядов. Среди известных участников данного движения погибший Боровиков и пожизненно осужденный за серию убийств Воеводин.