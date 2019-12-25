В метро Петербурга показали, как менялась форма дежурных за 65 лет. Статью об "эволюции" формы опубликовали в группе подземки "ВКонтакте" 15 ноября.

Там рассказали, что первая форма, с которой сотрудники в метро встречали пассажиров в 1955 году, была темно-синим платьем, в котором были два нагрудных кармана. Платье застегивалось при помощи серебряных "железнодорожных" пуговиц. На голове была красная фуражка с техническим знаком. В следующем десятилетии платья убрали из списка "обмундирования", заменив его белой рубашкой и пиджаком. На рукавах появились знаки различия, а на голове – головной убор с кокардой.

В 70-е года "серебряные" пуговицы меняют позолоченные, петлицы вновь вернулись на воротник. На голове появился новый убор – красное кепи с ремешком и кокардой. В 80-е у сотрудников метро появляется синий костюс, а знаки отличия получили желтый цвет. Головной убор превратился в шляпку-"таблетку".

В наши дни головным убором стала пилотка, на рукавах пиджаков появился логотип метро, а на плечах появились погоны.

Отметим, что 15 ноября петербургский метрополитен отмечает 65-летие. В честь праздника художник Илья Тихомиров выпустил "герб" подземки, а по третьей линии метро запустили тематический поезд.

Фото: ВКонтакте / Петербургское метро