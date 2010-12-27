На станции "Невский проспект" неизвестные воткнули нож в плечо пассажиру

Никакого конфликта перед этим не было.

Петербургская полиция разыскивает двух молодых людей, напавших на пассажира метро. Происшествие случилось вечером 3 марта на станции "Невский проспект". Об этом сообщают городские СМИ.

По словам очевидцев, двое неизвестных просто подошли и без всяких слов воткнули нож потерпевшему в плечо. После этого они запрыгнули в прибывший вагон и уехали по в сторону "Парнаса".

На данный момент полиция смотрит видеозаписи с камер видеонаблюдения, выясняет причины поступка и разыскивает злоумышленников. Также пассажиры сообщили, что перед данным происшествием не было никакого конфликта.

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Фото: Piter.TV