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На станции "Невский проспект" неизвестные воткнули нож в плечо пассажиру
Сегодня, 8:59
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nastya960

На станции "Невский проспект" неизвестные воткнули нож в плечо пассажиру

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Никакого конфликта перед этим не было.

Петербургская полиция разыскивает двух молодых людей, напавших на пассажира метро. Происшествие случилось вечером 3 марта на станции "Невский проспект". Об этом сообщают городские СМИ.

По словам очевидцев, двое неизвестных просто подошли и без всяких слов воткнули нож потерпевшему в плечо. После этого они запрыгнули в прибывший вагон и уехали по в сторону "Парнаса". 

На данный момент полиция смотрит видеозаписи с камер видеонаблюдения, выясняет причины поступка и разыскивает злоумышленников. Также пассажиры сообщили, что перед данным происшествием не было никакого конфликта.

Ранее на Piter.TV: На станции "Улица Дыбенко" лежал мертвый человек (видео).
Фото: Piter.TV

 

 

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Теги: метро невский проспект, метро петербурга, поножовщина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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