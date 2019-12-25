В медучреждениях Петербурга создан трехмесячный запас СИЗ

Стационары и поликлиники Петербурга создали трехмесячный запас средств индивидуальной защиты (СИЗ). Такую информацию предоставил первый зампредседателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Мы на сегодняшний день практически создали трехмесячный запас средств индивидуальной защиты для наших стационаров. Андрей Сарана

Ранее глава комитета здравоохранения рассказал, что в Петербурге за время пандемии коронавирусом переболели почти 15 тысяч медицинских сотрудников.

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