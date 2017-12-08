В Свердловской области грузовик протаранил "скорую", которая перед этим попала в ДТП с легковушкой

Появились подробности жуткой аварии с каретой скорой помощи, в которой пострадали три человека.

Сегодня под Екатеринбургом на одной дороге столкнулись более 20 автомобилей. Среди них пассажирский автобус, карета скорой помощи, грузовые и легковые автомобили. Об одной из этих аварий Piter.TV уже сообщал. В той аварии автобус с пассажирами улетел в кювет.

Недалеко от этого места произошло еще одно серьезное ДТП со "скорой". На дороге неотложка, которая перевозила трех больных в областную больницу, столкнулась с "Ладой Приора". Оба водителя и женщина - медработник вышли, чтобы обозначить место ДТП. Один из пациентов вышел из "скорой" покурить. В это время к месту аварии приближался большегруз. Водитель заметил аварию и начал притормаживать. При этом маневре грузовой автомобиль зацепил колесами снежную обочину, и автомобиль пошел в занос. Водитель фуры пытался сманеврировать, чтоб избежать столкновения, но ему это не удалось. Грузовик протаранил "скорую". Из-за этого столкновения пострадали три человека, второй фельдшер и два пациента, которые оставались в неотложке.

С серьезными травмами их госпитализировали в больницу на другом медицинском автомобиле. ГИБДД выясняет все обстоятельства этой и других множественных аварий на Пермском тракте.

Видео: Piter.TV

Фото: (ТЕ) Типичный Екатеринбург