Из салона эротического массажа петербуржца увезли с инсультом

В воскресенье, 19 августа, в 23:00 в Мариинскую больницу привезли незнакомца, пострадавшего от инсульта. За несколько часов до этого мужчина находился в салоне эротического массажа на Невском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.
Инсульт разбил петербуржца во время эротического массажа. В больницу его доставили уже в тяжелом состоянии. Сейчас он находится в нейрореанимации. В настоящее время устанавливается личность потерпевшего.
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Фото: Piter.TV