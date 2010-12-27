Из салона эротического массажа петербуржца увезли с инсультом

Сейчас мужчина находится в нейрореанимации в тяжелом состоянии.

В воскресенье, 19 августа, в 23:00 в Мариинскую больницу привезли незнакомца, пострадавшего от инсульта. За несколько часов до этого мужчина находился в салоне эротического массажа на Невском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Инсульт разбил петербуржца во время эротического массажа. В больницу его доставили уже в тяжелом состоянии. Сейчас он находится в нейрореанимации. В настоящее время устанавливается личность потерпевшего.

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Фото: Piter.TV