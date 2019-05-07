В Петербурге и Ленобласти в марте пьяными за руль сели 148 человек

Повторно на нарушении попались 23 автомобилиста.

В Петербурге и Ленобласти сотрудники ГИБДД продолжают проводить акции "Нетрезвый водитель". В марте за руль в нетрезвом состоянии сели 148 водителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Из 148 нарушителей, 11 человек находились под наркотическим опьянением, остальные – под алкогольным. От прохождения медицинского освидетельствования отказались 92 автомобилиста. Еще в отношении 23 водителей возбуждены уголовные дела за повторное нарушение.

Всего в ходе рейда удалось пресечь 1879 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Процедуру экзамена на водительские права изменят с 1 апреля.

Фото: Piter.tv