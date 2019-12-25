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В майские праздники в Ленобласти изменится расписание пригородных электричек
Сегодня, 15:58
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В майские праздники в Ленобласти изменится расписание пригородных электричек

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7, 8, 9 мая – движение пригородных поездов будет осуществляться по графику субботы.

В предстоящие праздничные дни 7-10 мая добавляются дополнительные пары поездов на Финляндском, Балтийском, Витебском, Московском и Северном направлениях. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

7, 8, 9 мая 2022 года – движение пригородных поездов будет осуществляться по графику субботы.

10 мая 2022 года – движение пригородных поездов будет осуществляться по графику воскресенья.

Подробнее с расписанием пригородных поездов пассажиры могут ознакомится на сайте.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

Теги: майские праздники, расписание
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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