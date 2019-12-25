В магазине на Ударников вор с ножом отнял у покупателя сумку

Злоумышленник угрожал расправой при попытке скрыться.

Правоохранители задержали петербуржца, который в торговом центре накинулся на покупателя с ножом и отнял сумку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел на проспекте Ударников в четверг, 23 июня. Злоумышленник скрылся с места преступления.

Пострадавший обратился в полицию. Стражи порядка по "горячим следам" нашли и задержали хулигана. Им оказался 49-летний рецидивист. Против него возбудили уголовное дело по статье "Разбой".

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Фото: Piter.tv