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В магазине на Ударников вор с ножом отнял у покупателя сумку
Сегодня, 20:45
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В магазине на Ударников вор с ножом отнял у покупателя сумку

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Злоумышленник угрожал расправой при попытке скрыться.

Правоохранители задержали петербуржца, который в торговом центре накинулся на покупателя с ножом и отнял сумку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Инцидент произошел на проспекте Ударников в четверг, 23 июня. Злоумышленник скрылся с места преступления. 

Пострадавший обратился в полицию. Стражи порядка по "горячим следам" нашли и задержали хулигана. Им оказался 49-летний рецидивист. Против него возбудили уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее на Piter.tv: иностранка несколько раз меняла фамилию, чтобы попасть в Россию.

Фото: Piter.tv

Теги: вор с ножом, кража, магазин на ударников, нападение, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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