В Адмиралтейском районе нашли магазины с поддельным алкоголем

Прокуратура Адмиралтейского района нашла в четырех магазинах бутылки спиртного с поддельными акцизами. Возбуждены уголовные дела.

В магазинах Адмиралтейского района Петербурга нашли поддельный алкоголь. Прокуратура района вместе с сотрудниками полиции проверила торговые точки. В четырех нашли бутылки со спиртным с поддельными федеральными специальными марками.

Работники прокуратуры составили материалы, которые легли в основу уголовных дел. Следственные органы разбираются в четырех случаях использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок.

Расследования контролируют специалисты прокуратуры.