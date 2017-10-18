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В Адмиралтейском районе нашли магазины с поддельным алкоголем

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Прокуратура Адмиралтейского района нашла в четырех магазинах бутылки спиртного с поддельными акцизами. Возбуждены уголовные дела.

В магазинах Адмиралтейского района Петербурга нашли поддельный алкоголь. Прокуратура района вместе с сотрудниками полиции проверила торговые точки. В четырех нашли бутылки со спиртным с поддельными федеральными специальными марками.

Работники прокуратуры составили материалы, которые легли в основу уголовных дел. Следственные органы разбираются в четырех случаях использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок.

Расследования контролируют специалисты прокуратуры.

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Теги: аподдельный алкоголь , новости питера , новости спб , прокуратура спб
Категории: Происшествия

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