Перед майскими праздниками россияне будут работать всего 2 дня

Отдыхать все будут 5 дней.

Меньше чем через месяц россиян ожидают длинные выходные. Роструд напоминает о двухдневной рабочей неделе в первых числах мая.

Так россияне будут работать 29-30 апреля (понедельник-вторник), а затем с 1 по 5 мая (среда-воскресенье) будут отдыхать. Также 30 апреля рабочий день должен быть короче на 1 час. Такие большие выходные получились из-за того, что выходные 5-6 января были перенесены на 2 и 3 мая.

Следующая неделя также будет короткой, всего лишь три дня (6-8 мая), к тому же 8 мая рабочий день будет короче на 1 час. И снова 4 выходных, с 9 по 12 мая. Выходной с 23 февраля, который совпал с Днем защитника Отечества, перенесен в этом году на 10 мая.

Фото: Piter.TV