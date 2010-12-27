В мае провода на Невском уберут: трамваи перейдут на автономный ход

Полностью программу реализуют к июню 2018 года.

В середине мая с Невского проспекта начнут убирать электрические провода, по которым ходят трамваи. Реализация проекта "Чистое небо" начнется с пространства у Казанского собора". В настоящее время рабочие не могут заняться демонтажом контактной сети из-за праздничных мероприятий в Северной столице.

По информации от представителей Комитета по транспорту известно, что после того, как главную улицу города освободят от проводов, общественный транспорт перейдет на автономный режим. Полностью переход планируется завершить в мае-июне 2018 года.

Напомним, что инициатива "Чистое небо" проводится совместно с ведомством по информации и связи. К 25 апреля с Невского проспекта было убрано 80 контактных сетей. Всего их на участке около 200. Ими займутся в ближайшее время. Частично сети будут заменять подземными переходами и волоконно-оптическим кабелем. ля этих работ по меньшей мере потребуется 30 миллионов рублей.

Фото: Piter.tv

