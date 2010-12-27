Смертельное ДТП произошло в Тосненском районе

Женщина за рулем Ford не справилась с управлением.

На трассе в Тосненском районе 8 декабря произошла авария. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

На 122-м километре трассы А-120 около пяти вечера автомобиль Ford Kuga выехал на полосу встречного движения. За рулем была 24-летняя девушка. Ее машина столкнулась со встречным Mitsubishi Space Star под управлением 45-летним мужчиной. В результате происшествия водитель японской иномарки погиб. Девушка за рулем Ford, ее пассажир и пассажирка Mitsubishi получили различные травмы.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

Ранее мы рассказали, что на трассе в Тосно легковушка насмерть сбила пешехода.

Фото: Piter.tv