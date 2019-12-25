В ледяной Ладоге утонул рыбак из Петербурга

Его напарнику удалось выплыть.

В Приозерском районе около мыса Иголка трагически погиб рыбак по имени Константин. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Инциент произошел в Приозерском районе, вблизи мыса Иголка. Как оказалось, два приятеля из Северной столице решили порыбачить в этих местах. Во время ловли рыбы их лодку накрыло волной. Известно, что 54-летний петербуржец поплыл в сторону берега, а его друг Константин направился в сторону мыса Резной. Вскоре последний прекратил откликаться.

Его товарищ сейчас находится в Токсовской межрайонной больнице. Врачи диагностируют у него переохлаждение, гипотермию, тахикардию, поверхностное обморожение 5-го пальца левой кисти и обезвоживание.

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