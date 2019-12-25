В квартиры на улице Зины Портновой вернулось электричество

Света в домах не было до 23 часов вечера.

В дома на улице Зины Портновой дали электричество. Специалисты "Россети Ленэнерго" решили проблему за час. Об этом сообщили на портале "Деловой Петербург" 5 сентября.

Напомним, что в субботу, 4 сентября, жители квартир на улице Зины Портновой остались без света по техническим неполадкам. Электричество вырубило примерно в 21:00. Местные опубликовали в социальных сетях "мрачные" фотографии. Примерно в 23 часа лампы в квартирах засветились.

Ранее на Piter.tv сообщили, что всю ночь жители Ржевки провели без электричества.

Фото: Pexels