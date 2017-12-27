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В квартире на улице Карпинского обнаружены два гниющих мертвеца
Сегодня, 13:24
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lesjasap
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В квартире на улице Карпинского обнаружены два гниющих мертвеца

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В Калининском районе расследуют дело по факту гибели двоих петербуржцев в закрытой квартире.

В полицию Калининского района обратились местные жители. Они рассказали о гнилостном запах, распространяющемся из квартиры по улице Карпинского. Прибывшие на место оперативники взломали входную дверь и обнаружили в помещении два трупа.
 
Инцидент произошел в доме номер 31 корпус 1. После проверки информации от жителей, Прокуратура города разрешила правоохранительным органам вскрыть подозрительную квартиру. В комнатах сотрудники полиции нашли разлагающиеся тела мужчины и женщины. Первый лежал на кровати, а вторая - на полу.
 
В настоящее время ведется проверка по данному происшествию. Устанавливаются личности жертв.
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Теги: калининский район , мертвые тела , улица карпинского
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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