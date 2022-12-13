  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В квартире на проспекте Стачек полицейские нашли наркотики
Сегодня, 12:36
121
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В квартире на проспекте Стачек полицейские нашли наркотики

0 0

В доме подозреваемого обнаружили более 400 граммов кокаина.

В квартире петербуржца на проспекте Стачек полицейские в ходе обыска нашли наркотики. Владельца жилья задержали. 

По информации Piter.tv, в доме мужчины стражи порядка обнаружили  пакет серого цвета, перемотанный скотчем,  черный пакет, перемотанный скотчем и сверток из липкой ленты перемотанный скотчем. В них лежала смесь с кокаином массой 405,2 грамма.

На данный момент оперативники решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются.

Добавим, что подозреваемый имеет судимость. Он был осужден Петроградским судом в 2019 году за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Ранее на Piter.tv: у петербуржца украли 120 монет царской чеканки.

Фото: Piter.tv

Теги: наркотики в квартире, полиция, проспект стачек
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии