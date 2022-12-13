В квартире на проспекте Стачек полицейские нашли наркотики

В доме подозреваемого обнаружили более 400 граммов кокаина.

В квартире петербуржца на проспекте Стачек полицейские в ходе обыска нашли наркотики. Владельца жилья задержали.

По информации Piter.tv, в доме мужчины стражи порядка обнаружили пакет серого цвета, перемотанный скотчем, черный пакет, перемотанный скотчем и сверток из липкой ленты перемотанный скотчем. В них лежала смесь с кокаином массой 405,2 грамма.

На данный момент оперативники решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются.

Добавим, что подозреваемый имеет судимость. Он был осужден Петроградским судом в 2019 году за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

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Фото: Piter.tv