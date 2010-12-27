Ночью на Ленинском проспекте горел балкон

Пожар тушили девять сотрудников МЧС.

В ночь на первый ноябрьский день в доме по Ленинскому проспекту произошел пожар. Как оказалось, загорелся балкон, спасатели смогли потушить пламя менее, чем за час. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В МЧС поступил звонов в 00:40, так как загорелся балкон (площадь 4 квадратных метра) в трехкомнатной квартире. К 01:20 силами девяти пожарных пожар был ликвидирован. В МЧС сведений о пострадавших не поступало.

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Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ ВК