Директор кронштадтского "Патриота" рассказал об особенностях парка

Андрей Кононов объяснил важность создаваемого объекта для молодежи и сохранения истории морского флота России.

Директор кронштадтского парка "Патриот" рассказал о перспективах развития территории. По данным специалиста, у петербургского участка будет особенности, которыми не смогут похвастаться остальные объекты, созданные Министерством обороны России. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Специалист заметил, что с названием Кронштадта связаны памятные исторические события, поэтому в парке будет отражать историю морского флота России и современные научные достижения.

К сожалению, необходимо признать, что мы потеряли практически целое поколение, которое выросло на ложных ценностях, преподносимых американским кинематографом, поколение, не знающее о подвигах своих дедов и прадедов, достижениях отечественной науки и флота в частности с грустью комментирует Андрей Кононов.

"Патриот" позволит молодому поколению рассказать о былых подвигах соотечественников.

Напомним, что парк строится с 2016 года. На данный момент завершено оформление объекта как юридического лица. На территории будет расположено 7 исторических участков, которые ранее относились к военным. Среди них - доковое адмиралтейство, комплекс "Минного офицерского класса", Западная дамба Усть-Рогатки, Комплекс береговых батарей Кронштадтской крепости и другие пространства.

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Фото: Piter.tv