В крещенских купаниях приняли участие более 13 тыс. петербуржцев

Происшествий на водоёмах во время обряда в городе зафиксировано не было.

К 12:00 в четверг, 19 января, в крещенские купели в Северной столице окунулись более 13 тыс. человек. За безопасность граждан во время купания отвечали сотрудники ГУ МЧС РФ по Петербургу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На данный момент происшествий во время омовений не зафиксировано. Купания продолжатся ещё в течение нескольких часов, отметили в МЧС.

Сотрудники ведомства призвали тех, кто только планирует окунуться в проруби, соблюдать осторожность и внимательность, рассчитывать свои силы и соблюдать меры безопасности.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу