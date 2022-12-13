  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:12
146
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В крещенских купаниях приняли участие более 13 тыс. петербуржцев

0 0

Происшествий на водоёмах во время обряда в городе зафиксировано не было.

К 12:00 в четверг, 19 января, в крещенские купели в Северной столице окунулись более 13 тыс. человек. За безопасность граждан во время купания отвечали сотрудники  ГУ МЧС РФ по Петербургу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На данный момент происшествий во время омовений не зафиксировано. Купания продолжатся ещё в течение нескольких часов, отметили в МЧС. 

Сотрудники ведомства призвали тех, кто только планирует окунуться в проруби, соблюдать осторожность и внимательность, рассчитывать свои силы и соблюдать меры безопасности. 

Фото и видео:  пресс-служба ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу

Теги: крещенские купания, санкт-петербуг
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии