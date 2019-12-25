В ковидных стационарах Петербурга свободно 30% коек

На лечении сейчас находится более 5 тыс. человек.

В Петербурге для больных коронавирусом развернуто 6 852 мест. Однако 70% коек занято пациентами, у которых диагностировали COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе 2 октября.

В городе работают 16 стационаров, в которых принимают пациентов с тяжелой формой протекания болезни. Сегодня в ковидных больницах проходят лечение 5 281 человек. За последние 24 часа в инфекционные отделения поступило еще 451 человек. Известно, что почти 500 горожан находятся в реанимации. Более 200 человек подключено к аппаратам ИВЛ. Справку о выписке получили свыше 300 жителей Северной столицы. Отметим, что карантин соблюдают около 3,3 тыс. петербуржцев.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в городе вступили в силу новые требования к вакцинации сотрудников от COVID-19.

Фото: Piter.tv