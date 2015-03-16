В корпуса Кондратьевского жилмассива после реконструкции заселят 600 семей

Первую очередь введут в эксплуатацию в 2022 году.

Корпуса Кондратьевского жилмассива, памятника культурного наследия, реконструируют по городской программе "Молодежи - доступное жилье". Как рассказали в пресс-службе Смольного, после обновления здания, построенного в 1929-1931 годах, в него заселят порядка 600 молодых семей.

В старом квартале Кондратьевский жилмассив когда-то проживали рабочие, трудящиеся на заводах по соседству. Сейчас здания в очень плохом состоянии: 10 лет назад девять корпусов признали аварийными и расселили, еще в двух пока живут люди, а работы под контролем КГИОП ведутся на пяти корпусах. В ближайшее время стартуют работы на оставшихся четырех зданиях. Реконструировано будет также здание бывшего детсада, где обустроят новый детский садик на 220 мест с бассейном.

Отмечается, что в ходе реконструкции проведут перепланировку квартир, жилье предоставят молодым семьям с полной чистовой отделкой, электрическими плитами и сантехникой. Кроме того, у каждого жилого корпуса будет свой тепловой пункт, а сети теплоснабжения и водоснабжения подключат по новым магистралям. Также комплексно благоустроят всю территорию квартала, где появятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха, хорошее освещение.

Первую очередь после реконструкции планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.

Фото: пресс-служба Смольного