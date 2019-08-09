В конце мая у петербуржцев появится возможность взять велосипед напрокат

На первом этапе компания предоставит 500 велосипедов.

В конце мая в Петербурге начнет работу велопрокат, сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Отличительная черта проекта – бесстанционный велошеринг. Сервис SmartBike ориентирован на доступные зоны и существующие велопарковки города. Сначала нужно будет зарегистрироваться в системе, потом выбрать велосипед, проверить его исправность, отсканировать QR-код и оплатить тариф. После поездки петербуржцы смогут оставить велосипед на любой велопарковке, которые будут указаны на карте в мобильном приложении.

Сначала предоставят 500 велосипедов, а к середине лета увеличат число до 1000 с небольшим. Начнут с Васильевского острова, Петроградского острова, части Калининского, Красногвардейского, Центрального, Адмиралтейского и Приморского районов, а также парка 300-летия Санкт-Петербурга, Крестовского и Елагина острова.

Также отмечается, что для велосипедистов доступны 33 велосипедных маршрута общей протяженностью 120,9 километров.

Ранее мы писали, что велосообщество призвало поддержать велосипедизацию во время эпидемии. Депутатам не до этого.

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