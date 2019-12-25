В конце 2020 года в микрорайоне Кудрово "Новый Оккервиль"в Кудрово появится детский сад

В нем разместят 16 групп.

В 4-ом квартале текущего года строители закончат работу над новым детским садом на 295 воспитанников в микрорайоне Кудрово "Новый Оккервиль". Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Жизнь в КУдрово".

В общей сложности в учреждении будут проходить занятия 16 групп, в которые войдут дети от 1,5 до 7 лет.

Трехэтажный социальный объект откроется на Дубовой улице. Его строительство призошло в рамках программы "Стимул". Автором проекта стала компания "Кудрово-Град". В здании предусмотрены бассейн, спортивный и музыкальный залы, приемные логопеда и психолога.

Ранее мы рассказали о том, что Мурино и Парнас может соединить легкорельсовый трамвай.

Фото: ВКонтакте / kudrovolife