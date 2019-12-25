В комздраве рассказали о трех погибших от COVID-19

Новыми жертвами коронавируса стали женщины.

В понедельник днем, 11 мая, комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, подтвердила еще три смертельных случая от коронавирусной инфекции в Петербурге.

Погибшими оказались три женщины. Две из них проходили лечение в Клинической инфекционной больнице им. С.П.Боткина и Городской многопрофильной больнице №2. На момент смерти пациенткам было 69 и 86 лет. Также представители комиссии подтвердили смерть медицинского работника. Женщина скончалась в Покровской больнице.

Основным заболеванием, приведшим к смерти, признали двустороннюю пневмонию, которая развилась в результате заражения СOVID-19.

Ранее мы писали, что ещё 3 человека с подтверждённым коронавирусом скончались в Петербурге.

Фото: Pixabay