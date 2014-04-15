В коммуналках запретили курение кальянов и вейпов на законодательном уровне

Теперь всю никотинсодержащую продукцию запрещено курить в местах общего пользования: на кухне, в коридорах и так далее.

В третьем чтении депутаты ЗакСа ввели запрет на курение кальянов и вейпов в коммунальных квартирах и общежитиях. Инициативу приняли на заседании в среду, 21 декабря.

Разрабатывали законопроект депутаты Всеволод Беликов, Андрея Рябоконь, Антон Соловьёв, Константин Чебыкин, Юрий Гладунов и Александр Ржаненков. Ранее он касался только курения табака. Теперь всю никотинсодержащую продукцию запрещено курить в местах общего пользования: на кухне, в коридорах и так далее. Расширить действие закона удалось благодаря введению в ФЗ понятия "никотинсодержащая продукция".

Пока непонятно, как будут фиксироваться нарушения этого закона. Однако размер штрафа для курильщиков уже установлен — от 500 до 1000 рублей, как и в других общественных местах.

Фото: Piter.tv

