В комитете по строительству обсудили работу студенческих стройотрядов

Традиционно этим летом уже пятый год подряд в Петербург приедут студенты из 20 регионов страны. Более 250 человек будут принимать участие в строительстве жилых и инфраструктурных объектов.

Несколько лет назад большинство застройщиков скептически относились к привлечению студентов в производственный процесс. В результате совместной работы комитета по строительству и комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга удалось выработать договоренности, по которым в отряды стали принимать студентов строительных специальностей или тех. У кого есть минимальный опыт работы на стройке.

Юрий Кабушка, директор СПб ГБУ "Управление строительными проектами":

Это очень помогло организовать студенческую стройку в прошлом году. По отзывам застройщиков многие студенты имели реальный практический опыт в строительстве, а некоторые даже первичную строительную специальность. Есть регионы, которые посещают наш город пятый год традиционно, и мы с радостью их готовы принимать, потому что это культурный обмен. Это фактически демонстрация высокой организации студенческой стройки в СПб и отношения органов исполнительной власти и правительства СПб к такой важной части как воспитание молодежи.

В 2020 году Комитетом по строительству уже достигнута договоренность с 7 строительными организациями. Студентов из разных регионов Российской Федерации, которые летом приедут в Петербург, распределят между объектами комитета по строительству и комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Источник: КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ