В комитете по строительству обсудили работу студенческих стройотрядов

Несколько лет назад большинство застройщиков скептически относились к привлечению студентов в производственный процесс. В результате совместной работы комитета по строительству и комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга удалось выработать договоренности, по которым в отряды стали принимать студентов строительных специальностей или тех. У кого есть минимальный опыт работы на стройке.
Юрий Кабушка, директор СПб ГБУ "Управление строительными проектами":
Это очень помогло организовать студенческую стройку в прошлом году. По отзывам застройщиков многие студенты имели реальный практический опыт в строительстве, а некоторые даже первичную строительную специальность. Есть регионы, которые посещают наш город пятый год традиционно, и мы с радостью их готовы принимать, потому что это культурный обмен. Это фактически демонстрация высокой организации студенческой стройки в СПб и отношения органов исполнительной власти и правительства СПб к такой важной части как воспитание молодежи.
В 2020 году Комитетом по строительству уже достигнута договоренность с 7 строительными организациями. Студентов из разных регионов Российской Федерации, которые летом приедут в Петербург, распределят между объектами комитета по строительству и комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
Источник: КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
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