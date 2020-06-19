В Комитете по благоустройству подсчитали потери после мощной грозы

На данный момент мониторинг последствий урагана продолжается.

В Комитете по благоустройству Петербурга подсчитали потери после мощной грозы 18 июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, садово-парковое хозяйство и дорожные службы Комитета проверяют состояние дорожной сети и территорий зеленых насаждений города. Согласно первым сводкам, какого-либо значительного ущерба ураган с грозой и градом не нанес.

В сектор дежурной службы Комитета в период разгула стихии поступила информация о трех упавших деревьях. Также четыре обращения поступили по поводу скопления воды на проезжей части.

Комитет по благоустройству зафиксировал 35 заявок о том, что напором воды выбило крышки люков в системе городской канализации. По всем обращениям приняты необходимые меры. Мониторинг последствий урагана продолжается.

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Видео: Piter.TV