Преподаватели из колледжа для глухих в Павловске заразились коронавирусом

Одна из педагогов в возрасте умерла.

Сразу несколько преподавателей межрегионального колледжа для учеников с проблемами слуха в Павловске заболели коронавирусом. По информации "Фонтанки", еще один из педагогов, 80-летняя сурдопереводчица, умерла.

Отмечается, что предположительно вирус подхватили более 10 человек, причиной тому могут служить вынужденная работа в очном формате и отсутствие отопления в колледже и общежитиях. На дистанционку педагогов не переводят, а в классах не ставят даже электрические обогреватели. Директор колледжа Игорь Крылов подтвердил изданию, что его сотрудники болели, но не смог назвать точное количество больных и их диагнозы. Со слов Крылова, сначала педагогам ставили коронавирус, затем они же получали отрицательные тесты. Причину смерти сурдопереводчицы директор тоже не знает: мужчина отметил, что у сотрудницы было много сопутствующих заболеваний", — сказал он.

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