В кирхе Приморска обнаружили считавшиеся утраченными фрески

Оказалось, что рисунки скрывались под закладками и конструкциями.

Ранее утраченную живопись обнаружили в лютеранской церкви города Приморск в Выборгском районе Ленобласти. Фрески планируют законсервировать. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале правительства региона.

Фрески в кирхе считались утраченными. Оказалось, что рисунки скрывались под закладками и конструкциями. Фрески законсервируют, так как они находятся в плохом состоянии.

К реставрации уже привлекли экспертов.

На реставрацию Новоладожского историко-краеведческого музея выделено 75 млн рублей.

Фото: МБУК "Приморский краеведческий музей"; официального телеграм-канала правительства Ленобласти