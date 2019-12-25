В кирхе Приморска обнаружили считавшиеся утраченными фрески

Ранее утраченную живопись обнаружили в лютеранской церкви города Приморск в Выборгском районе Ленобласти. Фрески планируют законсервировать. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале правительства региона.
Фрески в кирхе считались утраченными. Оказалось, что рисунки скрывались под закладками и конструкциями. Фрески законсервируют, так как они находятся в плохом состоянии.
К реставрации уже привлекли экспертов.
На реставрацию Новоладожского историко-краеведческого музея выделено 75 млн рублей.
Фото: МБУК "Приморский краеведческий музей"; официального телеграм-канала правительства Ленобласти
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