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В канун дня всех влюбленных в Петербурге пройдет романтический концерт органной музыки
Сегодня, 17:51
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smirenny

В канун дня всех влюбленных в Петербурге пройдет романтический концерт органной музыки

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Вместе с органом зрители услышат флейту и сопрано приглашенной солистки Мариинского театра Светланы Киселевой.

В субботу, 13 февраля, в Лютеранской церкви Петра и Павла Петрикирхе пройдет необычный концерт органной музыки, сообщили Piter.TV организаторы. 

Amadeus Concerts подготовили специальную программу, благодаря которой гости окунутся в красивую старинную музыку под звуки величественного и сильного органа, а также флейты и сопрано оперной певицы, солистки Мариинского театра и театра Санктъ-Петербургъ Опера Светланы Киселевой, которая станет специальным гостем.

Напомним, Петрикирхе располагается на Невском проспекте, 22-24. Цена билета от 1000 рублей. Концерт начнется в 15:00.

Фото: предоставлено организаторами

Теги: 14 ферваля, день влюбленных
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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беляков эраст
Сегодня 19:02

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