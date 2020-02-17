В канун дня всех влюбленных в Петербурге пройдет романтический концерт органной музыки

Вместе с органом зрители услышат флейту и сопрано приглашенной солистки Мариинского театра Светланы Киселевой.

В субботу, 13 февраля, в Лютеранской церкви Петра и Павла Петрикирхе пройдет необычный концерт органной музыки, сообщили Piter.TV организаторы.

Amadeus Concerts подготовили специальную программу, благодаря которой гости окунутся в красивую старинную музыку под звуки величественного и сильного органа, а также флейты и сопрано оперной певицы, солистки Мариинского театра и театра Санктъ-Петербургъ Опера Светланы Киселевой, которая станет специальным гостем.

Напомним, Петрикирхе располагается на Невском проспекте, 22-24. Цена билета от 1000 рублей. Концерт начнется в 15:00.

Фото: предоставлено организаторами