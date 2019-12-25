В каких городах какой карантин: список городов и регионов

Всё про самоизоляцию, пропуска, маски и условия для приезжих.

Сейчас планирование поездок зачастую похоже на прохождение квеста. Нужно не только купить билеты и забронировать отель, но и помнить про ограничения, которые могут абсолютно разными во всех регионах. Сервис путешествий Туту.ру составил памятку с советами и предупреждениями для тех, кто собирается поехать в другой город.

Сервис создал специальный сайт "Радар надежды", где можно отследить доступные авиарейсы и ознакомиться с карантинными ограничениями в разных городах. Также есть и отдельная подборка по каждому региону нашей страны.

В целом, при планировании поездки, план действий такой. Во-первых, нужно ознакомиться с ограничениями в городе, из которого вы выезжаете. Возможно, понадобится сделать пропуск до аэропорта или вокзала. Если едете по личным делам, то выбирайте "поездку с иной целью". Второй шаг – проверить ограничительные меры там, куда вы едете. Сама поездка не запрещена, но есть рекомендация воздержаться, но некоторые населенные пункты закрыты для въезда совсем. Только после этого можно купить билет на самолет или поезд и со всеми прочими пропусками, если нужны, отправиться на вокзал или в аэропорт.

А если я еду транзитом через какой-то город?

Если вы едете на поезде — старайтесь не выходить на вокзалах и остановках по дороге даже купить еды. Если выходите — всегда имейте при себе паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность), билеты и, в идеале, обоснование для поездки.

На машине: в некоторых регионах ограничен транзитный проезд автотранспорта через территорию населенных пунктов. В некоторых следовать транзитом без остановки по территории можно.

Фото: Туту.ру; Piter.TV