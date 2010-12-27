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В баре на Дыбенко ссора закончилась стрельбой с пострадавшими
Сегодня, 8:53
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lesjasap
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В баре на Дыбенко ссора закончилась стрельбой с пострадавшими

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В кафе недовольный посетитель выстрелил в владельца заведения.

В баре на улице Дыбенко, 13/1 ссора закончилась стрельбой по людям. Инцидент произошел вечером 7 сентября. 

Владелец кафе поссорился с одним из своих клиентов. По словам сотрудников заведения, в помещение ворвались двое преступников. Один из них был вооружен травматическим пистолетом. Он сделал три выстрела в сидевших за столиком мужчин. После этого злоумышленники покинули здание. Как сообщают очевидцы, они сели в черный автомобиль “Тайота Камри” и уехали в неизвестном направлении.
 
Как стало известно, госпитализированы два человека: владелец заведения и его брат. Полиция прибыла на место около 21 часов вечера. К этому моменту пострадавших уже забрали врачи скорой помощи. Жертвами преступников оказались граждане из Туркменистана. Обоим нет 30 лет. Сейчас один из братьев находится в тяжелом состоянии. Второго после осмотра отпустили домой. 
 
В полицейский участок виновник стрельбы пришел самостоятельно. Он принес с собой пистолет, из которого совершил выстрелы. Явка с повинной произошла 8 сентября около четырех часов утра. По заявлению мужчины, он нашел оружие в том же баре и отнес домой. Полиция проводит расследование по данному эпизоду. 
Теги: дыбенко , невский район
Категории: Новости СПб

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