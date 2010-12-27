На Сиреневом бульваре неизвестные со стрельбой убегали от сотрудников Росгвардии

Вневедомственная охрана задержала в Петербурге преступника, устроившего драку в кафе.

Ночью в Выборгском районе Петербурга произошла перестрелка. Трое посетителей кафе поссорились и решили прояснить ситуация при помощи оружия и физического насилия. Инцидент произошел в общепите “Милана” на Сиреневом бульваре, 18. По “горячим следам” представителям ГУ Росгвардии удалось задержать одного из участников драки.

Увидев оперативников, конфликтующие ринулись наутек. Во время преследования один из преступников произвел выстрел в направлении правоохранителей. Тот ответил шестью предупредительными выстрелами в воздух из автомата АКС-74У. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате одного преступника поймали. Он был доставлен в 59-ое отделение полиции. Сейчас оперативники устанавливают его личность и обстоятельства потасовки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительной версии, в ситуации замешаны иностранцы, приехавшие в Северную столицу из Азербайджана.

