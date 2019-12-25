В кабмине Украины ожидают $6,5 млрд иностранных инвестиций

Страна поставила задачу к 2025 году получать по 15 млрд долларов зарубежных вложений.

Украинское правительство рассчитывает, что иностранные инвестиции в экономику страны по результатам 2021 года составят порядка 6,5 млрд долларов. Такое заявление 14 декабря сделал премьер-министр Денис Шмыгаль. Чиновник выступил в рамках второго ежегодного форума Ukraineinvest "MAKE in UA".

Уже в этом году правительство ожидает иностранных инвестиций в размере почти $6,5 млрд, включая реинвестиции. Это будет самый большой объем за последние пять лет. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Руководитель кабинета министров уточнил коллегам, что поставил перед собой задачу получать ежегодно от зарубежных инвесторов около 15 млрд долларов. Цель будет реализовываться с 2025 года. Данные показатели утверждены в национальной экономической стратегии. Шмыгаль назвал это амбициозным проектом, но надеется, что он окажется абсолютно достижимым. В сфере особых интересов Киева чиновник назвал государственную поддержку крупных инвестиционных проектов, цифровизацию, снижение бюрократии, поддержка IT-отрасли, приватизацию госпредприятий.

Украина в отопительный сезон будет ориентироваться на американский и польский уголь.

Фото: YouTube / UkraineInvest

