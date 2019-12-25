В июне петербуржцам станут доступны еще три прямые авианаправления в города России

Петербург свяжут с тремя тремя городами России в июне прямыми авианаправлениями, сообщил "Деловой Петербург".
Речь идет о Волгограде, Нижнем Новгороде и Архангельске. Представитель авиакомпании "Россия" Сергей Стариков отметил, что такое решение утвердит Северную столицу в статусе трэвел-хаба – проекта в турбизнесе, который объединяет в себе много сервисов для туристов в одном месте.
Ранее мы писали, что "Россия" возобновила рейсы из Петербурга в Геленджик.
Фото: Piter.TV
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