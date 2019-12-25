В июне петербуржцам станут доступны еще три прямые авианаправления в города России

Представитель авиакомпании "Россия" отметил, что благодаря этому Северная столица утвердит статус трэвел-хаба.

Петербург свяжут с тремя тремя городами России в июне прямыми авианаправлениями, сообщил "Деловой Петербург".

Речь идет о Волгограде, Нижнем Новгороде и Архангельске. Представитель авиакомпании "Россия" Сергей Стариков отметил, что такое решение утвердит Северную столицу в статусе трэвел-хаба – проекта в турбизнесе, который объединяет в себе много сервисов для туристов в одном месте.

Ранее мы писали, что "Россия" возобновила рейсы из Петербурга в Геленджик.

Фото: Piter.TV