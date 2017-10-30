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В исправительной колонии под Петербургом вылупились птенцы павлина
Сегодня, 18:41
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IRINA_CHALKINA
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В исправительной колонии под Петербургом вылупились птенцы павлина

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Экзотические птицы живут в колонии №4 более двенадцати лет, но потомство дали впервые.

В пятницу, 7 сентября, в исправительной колонии №4 под Петербургом, появились на свет 4 птенца павлина. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН.

 Павлинят временно поместили в отдельный вольер. Малыши уже освоились и стараются во всем подражать своим родителям: "гордо ходить по вольеру и клевать зернышки"

отмечают в ведомстве

Также в службе отметили, что самка павлина отложила еще несколько яиц. На данный момент они находятся в инкубаторе, где за будущими павлинчиками присматривают заключенные. 

Отметим, что такой необычный питомник единственный в своем роде. Ухаживают за птицами осужденные. Тюрьму иногда неофициально называют "красный павлин".

Фото: УФСИН по Санкт-Петербургу и ЛО.

Теги: вылупились павлины , исправительная колония 4 , уфсин
Категории: Лента новостей Новости СПб

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