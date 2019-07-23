В сети появились первые кадры со съемок экранизации романа "Мы" Замятина

В прокат фильм выйдет осенью 2020 года.

Компания "Central Partnership" 23 июля на своём YouTube канале выложила первые кадры со съемок экранизации романа-антиутопии Евгения Замятина "Мы".

Режиссер проекта – Гамлет Дульян – также участвовал в написании сценария адаптации вместе с Александром Талалом. Кинокомпании "Большое кино" и Nemesis Films выступают продюсерами картины.

По сюжету прошло 200 лет после Великой Войны, из-за которой исчезло практически все население планеты. Выжившие люди живут в совершенном Едином Государстве, в котором господствует авторитарная система правления. Каждый житель имеет свой порядковый номер, униформу, живет в прозрачном доме и занимается сексом по расписанию.

Несмотря на все, в обществе царят счастье и гармония. Главный герой картины, инженер под номером Д-503, воспевает устоявшийся уклад жизни, но случайная встреча с женщиной И-330 полностью переворачивает мир мужчины. С этого момента все уже не будет так, как прежде.

Видео: youtube.com/Central Partnership