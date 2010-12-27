Спектакль "Мы" поставлен по мотивам одноименного романа-антиутопии Евгения Замятина, написанного в 1920 году. Кукла и кукловод. Тело и душа. Одинаковые гапиты и такие разные актеры.
Артисты управляют скелетами тростевой куклы. Даже самой невыразительной нашлось место. Она воплощает на сцене однородное, одинаковое, безликое "мы".
"Мы" обращается к иррациональным глубинам внутреннего мира человека, которому от природы свойственно сопротивляться цифре. Главной темой спектакля стало рождение души, любви одного нумера к другому.
Продолжительность: 2 часа 10 минут
Адрес: Большой театр кукол, улица Некрасова, 10-12
Фото: puppets.ru
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