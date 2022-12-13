Во время реставрации дачи Маяковского в Левашово были найдены десятки артефактов

После реставрации на даче Маяковского будет размещен волонтерский штаб Всероссийского общества охраны пятников истории и культуры.

Специалисты реставрируют дачу Маяковского в Левашово. Во время работ были найдены десятки артефактов XX века. В числе находок – газеты времен 1914 года и до начала 1990-х, книги, дореволюционная и советская стеклянная посуда. Об этом рассказали в пресс-службе ВООПИК СПб.

Также реставраторы обнаружили на старинной даче упаковку от электротахоскопа. Этот прибор представляет собой киносистему, которая была изобретена в конце XIX века.

После реставрации на даче Маяковского будет размещен волонтерский штаб Всероссийского общества охраны пятников истории и культуры.

Ранее на Piter.tv: Воссоздание разрушенного в 1960-х годах Спаса на Сенной обсудили в Петербурге. По мнению представителей ВООПИК, церковное сооружение с пятью куполами послужит архитектурным украшением для площади.

Фото: ВКонтакте/ Общество охраны памятников. ВООПИК СПб