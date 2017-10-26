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В хлебосольном Кирове Максиму Галкину в ресторане вместо счета принесли кардиограмму

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В сети появилось видео с трапезой артиста в одном из ресторанов Кирова.

Максим Галкин находится на гастролях в Кирове. В своем Insagram артист опубликовал забавное видео из ресторана города.

На опубликованном видео Галкину предложили вкусную и обильную еду.  Только паштетов три вида, различные сорта хлеба и напитков. Мороженое было с бородинским хлебом, горьким шоколадом и вятским квасом. Максим после такой обильной и вкусной трапезы назвал Киров хлебосольным. Когда же артист насытился и собрался уходить, официант принес ему счет. Галкин, развернув его, произнес, что это не счет и кардиограмма.

Кировчане по достоинству оценили комплименты в адрес родного края и шутку юмориста, "У нас на Вятке свои порядки", За несколько часов видео просмотрели более полумиллиона раз.

 

Видео: Instagram/ maxgalkinru

 

Теги: видео , инстаграм , максим галкин , новости кирова , смешное видео , юмор
Категории: Новости шоу-бизнеса Новости России Лента новостей

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