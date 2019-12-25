Египтянин изнасиловал школьницу в гостинице на Невском проспекте

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером 11 ноября в полицию Петербурга обратился 55-летний мужчина и заявил о совершении противоправных действий в отношении его несовершеннолетней дочери. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, 7 ноября в период с 17 до 22 часов в гостинице "Новые отели" на Невском проспекте, 112, малознакомый по имени Мухаммед изнасиловал его 16-летнюю дочь, ученицу 10 класса.

11 ноября подозреваемого в совершении преступления задержали. Им оказался гражданин Египта 1983 года рождения. Мужчина имеет временную регистрацию в выше указанном отеле.

С места происшествия изъяли следы рук, комплект постельного белья, дактокарту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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