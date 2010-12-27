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Фельдшер городской поликлиники №88 потерял наркотики
Сегодня, 11:36
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nastya960

Фельдшер городской поликлиники №88 потерял наркотики

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В связи с этим МВД пришлось возбудить уголовное дело по статье 228 УК РФ.

Прокуратура Кировского района Петербурга нашла нарушения закона в обороте наркотических и психотропных лекарств в поликлинике №88. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Фельдшер одной из бригад потерял укладку с сильнодействующими препаратами. В связи с этим МВД пришлось возбудить уголовное дело по статье 228 УК РФ (нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ)

Прокуратура обязала главного врача также привлечь фельдшера к дисциплинарной ответственности и провести внутреннюю собственную проверку. За ходом расследования будут следить прокуроры.

Фото: Piter.TV

 

 

 

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Теги: наркотики, поликлиника, психотропные, скорая
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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