Фельдшер городской поликлиники №88 потерял наркотики

В связи с этим МВД пришлось возбудить уголовное дело по статье 228 УК РФ.

Прокуратура Кировского района Петербурга нашла нарушения закона в обороте наркотических и психотропных лекарств в поликлинике №88. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Фельдшер одной из бригад потерял укладку с сильнодействующими препаратами. В связи с этим МВД пришлось возбудить уголовное дело по статье 228 УК РФ (нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ)

Прокуратура обязала главного врача также привлечь фельдшера к дисциплинарной ответственности и провести внутреннюю собственную проверку. За ходом расследования будут следить прокуроры.

Фото: Piter.TV