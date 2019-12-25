В городской администрации отметили снижение числа госпитализируемых с коронавирусом

Об этом заявил первый замглавы комитета по здравоохранению.

В Смольном отметили, что количество госпитализаций в Петербурге постепенно снижается. Об этом заявил первый замглавы комитета по здравоохранению.

Так, за прошедшие сутки в больницы поступило всего 129 человек, а до этого еще 230. Ситуация стабилизируется уже третью неделю. За последние семь дней число госпитализаций колеблется до 250 пациентов. Уточняется, что в до этого число было на 100-300 человек больше. Чиновник уверен, что наблюдается снижение и происходит стабилизация.

Ранее мы писали, что некоторые отделения Мариинской больницы возобновили амбулаторную работу.

Фото: Piter.TV