Полиция нашла в гараже у петербуржцев целый арсенал оружия

Мужчины совместно покупали и складывали на хранение автоматы, пистолеты и патроны.

Во вторник, 12 мая, полиция раскрыла склад боеприпасов в гараже на проспекте Народного Ополчения. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, сначала стражи порядка задержали у гаражей 39-летнего петербуржца. В салоне его "Ауди" нашли пистолет, заряженный магазин и коробка с 20 патронами.

Немногим позже полиция задержала 53-летнего неработающего мужчину, который хранил в соседнем гараже автомат Калашникова, три сотни патронов разного калибра, составные части пистолетов и оружия. Эксперты установили, что все найденные боеприпасы пригодны для стрельбы. Как выяснилось, старший из задержанных был арендодателем гаража, а второй – его арендатором. Оружие мужчины покупали совместно на территории города и области.

Теперь оба приятели стали фигурантами по уголовному делу о незаконном обороте оружия.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге задержали разбойников, грабивших тусовщиков с Думской.

Фото: Piter.TV