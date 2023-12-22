В этом году в Петербурге пройдет федеральный этап конкурса "Лучший по профессии"

Конкурс "Лучший по профессии" проходит ежегодно с 2012 года.

В Петербурге в 2024 году пройдет конкурс "Лучший по профессии". Северная столица станет площадкой федерального этапа всероссийского конкурса. Об этом сообщил в своем tg-канале губернатор Александр Беглов.

Решение принял оргкомитет под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой. В декабре прошлого года город успешно справился с проведением чемпионата "Профессионалы".

Приложим все усилия, чтобы оправдать доверие и в этот раз. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Конкурс "Лучший по профессии" проходит ежегодно с 2012 года. В нем принимают участие лучшие специалисты России со всех регионов страны.

Ранее на Piter.tv: с января в Петербурге вырастут зарплаты дворников.

Фото: Telegram / Александр Беглов