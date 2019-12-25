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В этом году в Петербурге отреставрируют семь фонтанов
Сегодня, 21:17
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В этом году в Петербурге отреставрируют семь фонтанов

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Специалисты будут использовать исключительно долговечные материалы, например, натуральный камень, бронзу, мрамор и мозаику.

В этом году в Петербурге отреставрируют семь фонтанов. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщил вице-губернатор Петербурга Сергей Дрегваль на своей странице в социальной сети ВКонтакте. 

По словам вице-губернатора, многие из городских фонтанов находятся в аварийном состоянии, а один из них вовсе превратился в клумбу. При реставрации будут учитываться и архитектурные особенности объектов. Поэтому специалисты будут использовать исключительно долговечные материалы, например, натуральный камень, бронзу, мрамор и мозаику. 

Ранее мы писали, что в Петербурге началась реставрация памятника "Колокольня Николо-Богоявленского Морского собора".

Фото: Piter.tv

Теги: реставрация, фонтаны
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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