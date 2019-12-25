Во втором квартале этого года спрос на комнаты в Петербурге вырос в два раза

Спрос на комнаты вырос на 6.19% по сравнению с показателями I квартала.

Аналитики агентства недвижимости "Доли.ру" подвели итоги II квартала этого года. Стало известно, что спрос на комнаты в Петербурге вырос на 6.19% по сравнению с показателями I квартала, и на 139.56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В мае этого года петербуржцы были особо заинтересованы в покупке комнаты. Так, число запросов в мае выросло на 8.63%, если сравнивать со среднемесячными показателями с января по июнь этого года. Однако в июне спрос на комнаты снизился 2.66% по сравнению с результатами за май.

Эксперты рассказали, с чем связан высокий спрос на комнаты у петербуржцев. По их мнению, комнаты не так сильно подорожали на рынке, как квартиры.

Если раньше можно было продать комнату за 1,5 млн рублей, взять 500 тыс. в кредит и приобрести квартиру-студию, то сейчас, продав ту же самую комнату за 1,5 млн рублей для приобретения студии уже нужно взять в кредит 1,5-2 млн рублей. Игорь Аболемов, генеральный директор АН "Доли.ру"

Также во втором квартале этого года вырос спрос на землю под застройку в Петербурге вырос в четыре раза. Аналитики компании "Rusland SP" рассказали, что девелоперы приобрели 256,32 гектара.

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