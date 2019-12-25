Спрос на землю под застройку в Петербурге вырос в четыре раза

В первом полугодии девелоперы приобрели 256,32 гектара земли.

Во втором квартале этого года девелоперы купили 68 гектаров земли под строительство в Петербурге. На это было потрачено 23 млрд рублей, сообщает компания Rusland SP.

Отмечается, что этот показатель оказался в четыре раза выше, чем за аналогичный период в прошлом году.

По итогам первого полугодия девелоперы приобрели 256,32 гектара, что составляет 82% от общего объема сделок за весь 2020 год, - говорится в сообщении.

Выкуплены оказались практически все объекты с разрешением на строительство. По этой причине девелоперы стали рассматривать покупку участков без документации.

При этом увеличился спрос на участки за КАД из-за дефицита земли.

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